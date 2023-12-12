«ПСЖ» принял решение по Энрике в случае вылета из Лиги чемпионов

В «ПСЖ» определились с будущим главного тренера команды Луиса Энрике. Как сообщают журналисты Lequipe, испанский специалист продолжит работать в клубе даже в случае неудачного выступления в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА.

«ПСЖ» перед заключительным туром не гарантировал себе выход в плей-офф турнира. После пяти матчей подопечные Энрике с семью баллами занимают второе место в квартете F. В рамках шестого тура парижане встретятся с дортмундской «Боруссией».

Напомним, что 53-летний специалист занял пост главного тренера парижского коллектива в июне. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом 2025 года.