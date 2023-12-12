Уткин сделал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» - «Бавария»

Известный блогер и журналист Василий Уткин поделился мнением о предстоящей встрече «Манчестер Юнайтед» и мюнхенской «Баварии» в рамках заключительного тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.

«МЮ» некуда отступать. Не сомневаюсь, что на своем поле манкунианцы приложат максимум усилий для победы. Хозяева будут предельно мотивированы в отличие от «Баварии». Предлагаю поставить на победу «Юнайтед», - передает слова Василия «Спорт-Экспресс».

Матч «Манчестер Юнайтед» - «Бавария» пройдет сегодня, 12 декабря, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.