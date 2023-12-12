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Лига чемпионов

Интриги и расклады на последний тур группового этапа Лиги чемпионов

12 Декабря 2023 • 12:20 Комментировать

На групповом этапе Лиги чемпионов осталось провести последний тур. В предстоящих матчах некоторые команды будут решать свои задачи. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о том, кто и за что будет бороться.

Перед тем, как определять расклады на каждый тур, напомним, какие критерии являются главными при равенстве очков. Не будем утомлять всеми критериями, потому что на деле в последнем значения могут иметь следующие:

- очки, набранные в личных встречах между командами;

- разница голов в очных встречах между командами;

- разница забитых и пропущенных мячей во всех групповых матчах;

- количество забитых мячей во всех групповых матчах

Группа А

Клуб
Очки
Разница мячей
«Бавария» 13 11 – 6
«Копенгаген» 5 7 – 8
«Галатасарай» 5 10 – 12
«Манчестер Юнайтед» 4 12 – 14

Матчи последнего тура:

«Манчестер Юнайтед» – «Бавария»;

«Копенгаген» – «Галатасарай».

«Бавария» досрочно заняла первое место, а вот все остальные позиции будут разыгрываться в заключительном туре. Решающий матч должен пройти в Дании, где «Копенгаген» примет «Галатасарай». Победитель этого матча отправится в плей-офф Лиги чемпионов. «МЮ» имеет шанс выйти в следующий этап только в случае своей победы и ничьей в Дании. При мирном исходе «Копенгаген» будет выше «Галатасарая» в борьбе за любое место, так как в первом матче также был зафиксирован мирный исход, а по разнице мячей во всех матчах группы скандинавы лучше. При этом «Копенгаген» из-за малого количества забитых голов рискует остаться без еврокубковой весны, если проиграет. При равенстве очков у датчан и «МЮ» англичане наверняка будут выше, так как забили на 5 голов больше соперника, и этот гандикап явно не будет отыгран.

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Группа В

Клуб
Очки
«Арсенал» 12
ПСВ 8
«Ланс» 5
«Севилья» 2

Матчи последнего тура:

«Ланс» – «Севилья»;
ПСВ – «Арсенал».

Борьба за плей-офф Лиги чемпионов в этом квартете завершена. «Арсенал» досрочно занял первое место, а ПСВ – второе. Нидерландцы по личным встречам в любом случае будут выше «Ланса», так что игра в Эйндховене турнирного значения не имеет. В заключительном туре «Ланс» и «Севилья» определят участника Лиги Европы. Испанцы пробьются в евровесну в случае победы, а при любом ином исходе во второй по значимости турнир отправятся французы.

Группа С

Клуб
Очки
Разница мячей
«Реал» 15 13 – 5
«Наполи» 7 8 – 9
«Брага» 4 6 – 10
«Унион Берлин» 2 4 – 7

Матчи последнего тура:

«Наполи» – «Брага»;

«Унион» – «Реал»

«Реал» досрочно занял первое место в группе, а вот остальные команды постараются решить свои задачи. «Унион» может пробиться лишь в Лигу Европы, но возможно это только при одном сценарии. Для этого немцам надо обыграть «Реал» и надеяться на успех «Наполи». При равенстве очков «Унион» будет ниже «Браги» по личным встречам. В свою очередь участник плей-офф определится в матче двух претендентов. «Наполи», выигравший в Португалии со счётом 2:1, для выхода в следующий этап просто не должен проиграть «Браге» с разницей в два мяча и более. По общей разнице голов в группе итальянцы имеют преимущество перед соперником.

Группа D

Клуб
Очки
«Реал Сосьедад» 11
«Интер» 11
«РБ Зальцбург» 4
«Бефика» 1

Матчи последнего тура:

«Интер» – «Реал Сосьедад»

«Зальцбург» – «Бенфика».

«Реал Сосьедад» и «Интер» заранее обеспечили себе места в плей-офф Лиги чемпионов. В очной встрече в Милане они определят лишь итоговые позиции. Выше окажется победитель предстоящего матча, а при ничьей первенство сохранят испанцы. В свою очередь «Бенфика» постарается совершить чудо, чтобы пробиться в Лигу Европы. Для этого португальцам после поражения в первом очном поединке со счётом 0:2 надо громить «Зальцбург» в гостях, иные варианты «орлов» не устроят.  

Группа E

Клуб Очки
«Атлетико» 11
«Лацио» 10
«Фейеноорд» 6
«Селтик» 1

Матчи последнего тура:

«Селтик» – «Фейеноорд»;

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«Атлетико» – «Лацио».

Серьёзной интриги в матчах последнего тура в группе нет. «Фейеноорд» и «Селтик» уже знают, какие итоговые места займут. «Атлетико» и «Лацио» просто определят, кто выйдет в плей-офф с первого места, а кто со второго. Римлянам, чтобы подняться выше, надо обязательно побеждать в Мадриде. В иных случаях «матрасники» сохранят первенство.

Группа F

Клуб
 
Очки
Разница мячей
«Боруссия» 10 6 – 3
«ПСЖ» 7 8 – 7
«Ньюкасл» 5 5 – 5
«Милан» 5 3 – 7

Матчи последнего тура:

«Боруссия» – «ПСЖ»;

«Ньюкасл» – «Милан».

В «группе смерти» к последнему туру многое решилось. «Боруссия» в любом случае пробилась в плей-офф, остался вопрос лишь с итоговым местом. При этом дортмундцы могут в заключительном матче «отцепить» «ПСЖ» от продолжения борьбы в турнире. Парижане в случае поражения и даже ничьей могут остаться на третьем месте, гарантирует им проход в следующий этап лишь победа. «Ньюкаслу» же и «Милану» нужно выиграть самим и надеяться на «Боруссию». При этом по личным встречам «Ньюкасл» при равенстве очков будет выше «ПСЖ», а вот «Милан» ниже.

Группа G

Команда
Очки
«Манчестер Сити» 15
«Лейпциг» 9
«Янг Бойз» 4
«Црвена Звезда» 1

Матчи последнего тура:

«Лейпциг» – «Янг Бойз»;

«Црвена Звезда» – «Манчестер Сити».

Матчи последнего тура в этом квартете не имеют никакого значения, так как все места уже определены. «Црвена Звезда» даже в случае победы над «Манчестер Сити» будет ниже «Янг Бойз» по результатам личных встреч.

Группа H

Команда
Очки
Разница мячей
«Барселона» 12 10 – 3
«Порту» 9 10 – 5
«Шахтёр» 9 7 – 7
«Антверпен» 0 3 – 15

Матчи последнего тура:

«Порту» – «Шахтёр»;

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«Антверпен» – «Барселона»

«Барселона» заранее пробилась в плей-офф, но чисто математически не гарантировала себе первое место. Если каталонцы проиграют в Антверпене, а «Шахтёр» разгромит «Порту» с разницей в шесть голов, то именно «горняки» выиграют группу, но такой расклад выглядит фантастическим. В любом случае клуб из Донецка просто мечтает о попадании в плей-офф, а для этого надо побеждать в гостях «Порту». При равенстве очков у коллективов из Португалии и Украины первый будет выше, так как в первом матче обыграл соперника.

Роман Андреев

 

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