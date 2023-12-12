Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Деменко назвал фаворитов на победу в Лиге чемпионов эксклюзив

12 Декабря 2023 • 15:55 Комментировать

Бывший игрок «Зенита» Максим Деменко в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о фаворитах Лиги чемпионов в сезона-2023/24.

«Я не сказал бы, что «Манчестер Сити» - сильнейшая команда на данный момент в Лиге чемпионов. По тем турам, что мы видели, наверное, можно выделить те команды, которые показывают более качественный футбол. Я говорю о «ПСЖ», «Манчестер Сити», «Бавария». Это клубы, которые однозначно будут бороться за полуфинал-финал», — сказал Деменко.

12 и 13 декабря пройдут заключительные матчи группового этапа Лиги чемпионов. Действующим победителем турнира является «Манчестер Сити», который выиграл ЛЧ впервые в своей истории.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Манчестер Сити Лига Чемпионов Максим Деменко ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
12.12.23 в 20:45
Ланс Ланс
Севилья Севилья
2.30 3.30 3.20
Видео
12.12.23 в 20:45
ПСВ ПСВ
Арсенал Арсенал
3.55 3.80 1.98
Видео
12.12.23 в 23:00
Копенгаген Копенгаген
Галатасарай Галатасарай
2.65 3.80 2.45
Видео
12.12.23 в 23:00
Интер Милан Интер Милан
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
1.80 4.00 4.00
Видео
12.12.23 в 23:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Бавария Бавария
2.50 3.65 2.65
Видео
12.12.23 в 23:00
Унион Берлин Унион Берлин
Реал Мадрид Реал Мадрид
4.40 4.10 1.74
Видео
12.12.23 в 23:00
Наполи Наполи
Брага Брага
1.40 5.20 7.20
Видео
12.12.23 в 23:00
Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург
Бенфика Бенфика
2.90 3.65 2.31
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 12 Декабря
16:34 · Англия. Премьер-лига
Коман: «Я понимаю, что «Манчестер Юнайтед» является очень хорошей командой»
15:40 · Германия. Бундеслига
Бонуччи: «Я был очень близок к переходу в «Реал»
15:02 · Германия. Бундеслига
Бонуччи: «Беллингем? Он инопланетянин»
14:49 · Германия. Бундеслига
Бонуччи: «Чувствую привязанность и восхищение по отношению к Модричу»
14:44 · Германия. Бундеслига
Бонуччи: «Если ты хочешь быть тренером, Анчелотти должен быть примером для подражания»
12:29 · Лига чемпионов
«ПСЖ» принял решение по Энрике в случае вылета из Лиги чемпионов
12:27 · Англия. Премьер-лига
Тухель – о тен Хаге: «Я сочувствую всем коллегам»
12:21 · Германия. Бундеслига
Тухель: «Мусиала не сможет полностью отыграть матч с «Манчестер Юнайтед»
12:05 · Лига чемпионов
Уткин сделал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» - «Бавария»
10:32 · Англия. Премьер-лига
​Ширер: «Ньюкаслу» поможет родная публика»
09:10 · Лига чемпионов
Тухель: «Играть против «Манчестер Юнайтед» всегда опасно»
09:04 · Лига чемпионов
Артета оценил уровень футбола ПСВ 1
08:58 · Англия. Премьер-лига
Невилл: «Манчестер Юнайтед» в миллионе миль от титулов»
08:52 · Лига чемпионов
Индзаги высказал мнение о матче «Интер» - «Реал Сосьедад»
08:28 · Лига чемпионов
Мусиала: «Манчестер Юнайтед» может доставить немало проблем «Баварии»
Все новости
Рекомендуем