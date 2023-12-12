Бывший игрок «Зенита» Максим Деменко в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о фаворитах Лиги чемпионов в сезона-2023/24.

«Я не сказал бы, что «Манчестер Сити» - сильнейшая команда на данный момент в Лиге чемпионов. По тем турам, что мы видели, наверное, можно выделить те команды, которые показывают более качественный футбол. Я говорю о «ПСЖ», «Манчестер Сити», «Бавария». Это клубы, которые однозначно будут бороться за полуфинал-финал», — сказал Деменко.

12 и 13 декабря пройдут заключительные матчи группового этапа Лиги чемпионов. Действующим победителем турнира является «Манчестер Сити», который выиграл ЛЧ впервые в своей истории.