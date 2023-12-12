Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Артета оценил уровень футбола ПСВ

12 Декабря 2023 • 09:04 Комментировать

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился мыслями относительно предстоящей встречи с нидерландским ПСВ в рамках шестого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.

«Меня впечатляет игра этой команды. Они показывали доминирующий стиль не только в этом, но и прошлом сезоне. В этом большая заслуга тренерского штаба и самих футболистов. В предстоящей встрече мы должны быть достаточно хороши, чтобы одержать победу», - передает слова испанского тренера пресс-служба клуба.

Напомним, что матч состоится в Эйндховене сегодня, 12 декабря, начало – 20:45 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон ПСВ Микель Артета ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
12.12.23 в 20:45
Ланс Ланс
Севилья Севилья
2.30 3.30 3.20
Видео
12.12.23 в 20:45
ПСВ ПСВ
Арсенал Арсенал
3.55 3.80 1.98
Видео
12.12.23 в 23:00
Копенгаген Копенгаген
Галатасарай Галатасарай
2.65 3.80 2.45
Видео
12.12.23 в 23:00
Интер Милан Интер Милан
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
1.80 4.00 4.00
Видео
12.12.23 в 23:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Бавария Бавария
2.50 3.65 2.65
Видео
12.12.23 в 23:00
Унион Берлин Унион Берлин
Реал Мадрид Реал Мадрид
4.40 4.10 1.74
Видео
12.12.23 в 23:00
Наполи Наполи
Брага Брага
1.40 5.20 7.20
Видео
12.12.23 в 23:00
Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург
Бенфика Бенфика
2.90 3.65 2.31
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 12 Декабря
09:10 · Лига чемпионов
Тухель: «Играть против «Манчестер Юнайтед» всегда опасно»
09:04 · Лига чемпионов
Артета оценил уровень футбола ПСВ
08:58 · Англия. Премьер-лига
Невилл: «Манчестер Юнайтед» в миллионе миль от титулов»
08:52 · Лига чемпионов
Индзаги высказал мнение о матче «Интер» - «Реал Сосьедад»
08:28 · Лига чемпионов
Мусиала: «Манчестер Юнайтед» может доставить немало проблем «Баварии»
11 Декабря
22:11 · Германия. Бундеслига
«Восемь недель минимум»: Тухель подтвердил серьёзность травмы Гнабри
21:44 · Лига чемпионов
Анчелотти: Лига чемпионов? «Реал» всегда претендует на победу во всех турнирах
21:17 · Испания. Ла Лига
Анчелотти намекнул на возвращение Кепы в основу
21:15 · Лига чемпионов
Канчельскис верит в голевую ничью в матче между «Манчестер Юнайтед» и «Баварией»
19:23 · Лига чемпионов
Кейн: «Бавария» должна показать правильную реакцию»
17:29 · Лига чемпионов
Рэшфорд и Марсьяль пропустили тренировку «Манчестер Юнайтед» перед матчем с «Баварией» слухи
16:56 · Лига чемпионов
Тухель дал понять, что Кейн сыграет с «Манчестер Юнайтед»
16:01 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «В первом матче с «Баварией» мы могли избежать некоторых ошибок»
15:55 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг – о матче с «Баварией»: «Нам по силам обыграть любого соперника» 3
14:21 · Лига чемпионов
​Чеферин хочет обнулить свой срок на посту президента УЕФА – предложены поправки
Все новости
Рекомендуем