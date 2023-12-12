Артета оценил уровень футбола ПСВ

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился мыслями относительно предстоящей встречи с нидерландским ПСВ в рамках шестого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.

«Меня впечатляет игра этой команды. Они показывали доминирующий стиль не только в этом, но и прошлом сезоне. В этом большая заслуга тренерского штаба и самих футболистов. В предстоящей встрече мы должны быть достаточно хороши, чтобы одержать победу», - передает слова испанского тренера пресс-служба клуба.

Напомним, что матч состоится в Эйндховене сегодня, 12 декабря, начало – 20:45 по московскому времени.