Индзаги высказал мнение о матче «Интер» - «Реал Сосьедад»

В матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов миланский «Интер» на своем поле примет «Реал Сосьедад». Об этом матче высказался главный тренер «нерадзурри» Симоне Индзаги.

«Знаю, что нам предстоит непростой матч против хорошего соперника. Мы должны показать игру высокого уровня, чтобы добиться победы. Это будет тяжелое испытание для «Интера», - передает слова специалиста клубная пресс-служба.

Напомним, что перед заключительным туром на счету «Интера» и «Реал Сосьедада» по 11 набранных очков. Матч состоится на стадионе в Милане 12 декабря и начнется в 23:00 по московскому времени.