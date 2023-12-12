Мусиала: «Манчестер Юнайтед» может доставить немало проблем «Баварии»

Атакующий полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала высказался касательно предстоящего поединка против «Манчестер Юнайтед» в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Олд Траффорд» - арена, на которой многие мечтают сыграть. У этого стадиона большая история. Здесь на матчах царит невероятная атмосфера. У нашего соперника было много взлетов и падений по ходу сезона, но это все равно очень опасная команда, которая может доставить нам немало проблем», - передает слова вингера пресс-служба клуба.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Баварией» состоится сегодня, 12 декабря, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по мск.