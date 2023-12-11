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Анчелотти: Лига чемпионов? «Реал» всегда претендует на победу во всех турнирах

11 Декабря 2023 • 21:44 Комментировать
Унион Берлин
...
Реал Мадрид
12.12 23:00

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о том, является ли мадридский клуб фаворитом Лиги чемпионов.

«Реал» благодаря своей истории всегда претендует на победу во всех  соревнованиях. Мы хорошо выступили на групповом этапе. Всегда сложно выиграть Лигу чемпионов, но у нас есть качества, чтобы бороться до конца», — цитирует Анчелотти Diario As.

После пяти туров «Реал» возглавляет свою группу, одержав пять побед. Позади «сливочных» находятся «Наполи», «Брага» и «Унион».

Завтра, 12 декабря, подопечные Анчелотти встретятся с «Унионом». Стартовый свисток должен прозвучать в 23:00 по мск. Не пропустите текстовую трансляцию игры на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти

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