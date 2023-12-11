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Канчельскис верит в голевую ничью в матче между «Манчестер Юнайтед» и «Баварией»

11 Декабря 2023 • 21:15 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Бавария
1 2.75 X 4.15 2 2.30
12.12 23:00

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оставил прогноз на матч шестого тура Лиги чемпионов против «Баварии».

«Думаю, что матч завершится ничьей, потому что каждый будет биться даже за одно очко, которое сейчас влияет на доходы клуба. И «МЮ», и «Бавария» в любом случае будут забивать, поэтому матч завершится голевой ничьей», — приводит слова эксперта Sport24.

По мнению экс-игрока «красных дьяволов», встреча закончится со счётом 2:2. Также Канчельскис отметил, что не видит иного сценария кроме вылета «МЮ» из Лиги чемпионов. По его словам, такой результат не вызывает удивления.

Напомним, что встреча между «Манчестер Юнайтед» и «Баварией» пройдёт на «Олд Траффорд» во вторник, 12 декабря. С четырьмя очками подопечные Эрика тен Хага замыкают турнирную таблицу группы А.

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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БАВАРИЯ
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