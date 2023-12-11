Кейн: «Бавария» должна показать правильную реакцию»

Форвард мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн высказался перед матчем Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».

Накануне команда Томаса Тухеля крупно проиграла «Айнтрахту» в матче 14-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 1:5.

— Мы знаем, что в тот день были недостаточно хороши, поэтому сейчас мы полностью сосредоточены на игре, которая пройдет во вторник. Мы должны показать правильную реакцию, — написал футболист на своей страничке в социальной сети.

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» - «Бавария» состоится завтра, 12 декабря. Стартовый свисток должен прозвучать в 23:00 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в текстовой онлайн-трансляции на портале LiveResult.