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Лига чемпионов

Кейн: «Бавария» должна показать правильную реакцию»

11 Декабря 2023 • 19:23 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Бавария
1 2.60 X 3.95 2 2.40
12.12 23:00

Форвард мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн высказался перед матчем Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».

Накануне команда Томаса Тухеля крупно проиграла «Айнтрахту» в матче 14-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 1:5.

— Мы знаем, что в тот день были недостаточно хороши, поэтому сейчас мы полностью сосредоточены на игре, которая пройдет во вторник. Мы должны показать правильную реакцию, — написал футболист на своей страничке в социальной сети.

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» - «Бавария» состоится завтра, 12 декабря. Стартовый свисток должен прозвучать в 23:00 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в текстовой онлайн-трансляции на портале LiveResult.

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