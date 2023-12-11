Рэшфорд и Марсьяль пропустили тренировку «Манчестер Юнайтед» перед матчем с «Баварией»

Нападающие «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд и Антони Марсьяль не приняли участие в последней тренировке команды перед игрой Лиги чемпионов с «Баварией». Об этом сообщает журналист Саймон Пич.

По сведениям источника, оба футболиста пропустили тренировочное занятие из-за болезни.

Встреча заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов между «Манчестер Юнайтед» и «Баварией» пройдет завтра, 12 декабря. Старт поединка запланирован на 23:00 по московскому времени.

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Стоит сказать, что для мюнхенцев эта игра уже ничего не решает, а «красных дьяволов» устроит только победа.