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Рэшфорд и Марсьяль пропустили тренировку «Манчестер Юнайтед» перед матчем с «Баварией» слухи

11 Декабря 2023 • 17:29 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Бавария
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12.12 23:00

Нападающие «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд и Антони Марсьяль не приняли участие в последней тренировке команды перед игрой Лиги чемпионов с «Баварией». Об этом сообщает журналист Саймон Пич.

По сведениям источника, оба футболиста пропустили тренировочное занятие из-за болезни.

Встреча заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов между «Манчестер Юнайтед» и «Баварией» пройдет завтра, 12 декабря. Старт поединка запланирован на 23:00 по московскому времени.

Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которая будет организована порталом LiveResult.

Стоит сказать, что для мюнхенцев эта игра уже ничего не решает, а «красных дьяволов» устроит только победа.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль Маркус Рэшфорд ещё теги

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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БАВАРИЯ
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