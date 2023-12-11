«Манчестер Юнайтед» может вылететь из еврокубков – интриги вторника в Лиге чемпионов

Во вторник вечером пройдёт первая половина матчей шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает своим читателям о всех турнирных интригах и раскладах в квартетах от A до D.

Регламент

Для предметного разговора заглядываем в регламент и смотрим, как команды расставляются по местам в случае равенства очков. Критерии идут в таком порядке: результаты личных встреч (очки, разница голов, количество забитых голов), общая разность голов, общее количество забитых голов, общее количество забитых голов на выезде, общее количество побед, общее количество гостевых побед, очки фэйр-плей, положение в клубном рейтинге УЕФА. Разобрались.

Группа А

М Команда И В Н П РМ О 1 Бавария 5 4 1 0 11:6 13 2 Копенгаген 5 1 2 2 7:8 5 3 Галатасарай 5 1 2 2 10:12 5 4 Манчестер Юнайтед 5 1 1 3 12:14 4

«Манчестер Юнайтед» - «Бавария»

«Копенгаген» - «Галатасарай»

«Баварии» хватило четырёх туров, чтобы обеспечить себе не просто выход в плей-офф, а выход в плей-офф с первого места. За вторую строчку в последнем туре поспорят три команды – «Копенгаген», «Галатасарай» и «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» перед последним туром занимает последнее место в квартете. Выйти в плей-офф Лиги чемпионов команда Эрика тен Хага может только в одном случае – если обыграет «Баварию», а «Копенгаген» и «Галатасарай» сыграют вничью.

Если «Манчестер Юнайтед» свой матч выиграет, то займёт второе или третье место в зависимости от результата параллельного матча. То есть победа гарантирует для «красных дьяволов» продолжение еврокубкового сезона хотя бы в Лиге Европы. А как насчёт ничьей?

Если «Манчестер Юнайтед» сыграет вничью, то команда будет иметь шансы финишировать на третьем месте и оказаться в Лиге Европы, но всё будет зависеть от результата параллельной игры. «Красных дьяволов» в параллельном поединке при таком раскладе не устроит ничья или победа «Копенгагена» (если у «МЮ» и «Галатасарая» будет по 5 очков, то турецкая команда окажется выше по личным встречам (4 очка против 1)).

А вот если «Манчестер Юнайтед» сыграет вничью, а «Галатасарай» обыграет «Копенгаген», то англичане с вероятностью в 99,999% окажутся выше датчан при равенстве очков. У «МЮ» и «Копенгагена» паритет в очных встречах (1:0, 3:4), и всё будет решать общая разность голов или общее количество забитых голов. При таком раскладе у «красных дьяволов» точно будет разность голов «минус 2», ведь они сыграют вничью, а у «львов» - от «минус 2» и ниже, ведь они проигрывают. Если предположить, что поражение «Копенгагена» будет минимальным по счёту, то при одинаковой разности голов с «Манчестер Юнайтед» датчане наверняка уступят по общему количеству забитых (сейчас у датчан показатели голов 7:8, а у англичан – 12:14). Разве что «Копенгаген» проиграет в один мяч с каким-то невероятным счётом вроде 6:7 и так далее. Вроде бы разобрались.

«Копенгагену» для выхода в плей-офф Лиги чемпионов достаточно обыграть «Галатасарай». Датчанам хватит ничьей, если «Манчестер Юнайтед» не сможет обыграть «Баварию». При таком раскладе «Копенгаген» обойдёт «Галатасарай» по общей разности голов, по личным встречам будет паритет (две ничьи). Если «Копенгаген» сыграет вничью, а «Манчестер Юнайтед» выиграет, то датчане финишируют третьими. Если «Копенгаген» проиграет, то займёт либо третье место (при поражении «МЮ»), либо четвёртое (при наборе очков «МЮ»). Обойти «МЮ» при равенстве очков датчане могут только при невероятном сценарии (смотрите прошлый абзац).

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«Галатасараю» для выхода в плей-офф Лиги чемпионов необходимо и достаточно обыграть «Копенгаген». При ничьей или поражении турецкая команда останется на третьем месте и продолжит сезон в Лиге Европы, если «Манчестер Юнайтед» не обыграет «Баварию». При равенстве очков с англичанами «Галатасарай» будет выше по личным встречам (4 очка против 1), о чём мы уже говорили.

Группа В

М Команда И В Н П РМ О 1 Арсенал 5 4 0 1 15:3 12 2 ПСВ 5 2 2 1 7:9 8 3 Ланс 5 1 2 2 4:10 5 4 Севилья 5 0 2 3 6:10 2

ПСВ – «Арсенал»

«Ланс» - «Севилья»

«Арсенал» обеспечил себе первое место в группе, а ПСВ – второе. В последнем туре догнать нидерландцев по очкам может «Ланс», но ПСВ не опустится за счёт перевеса в очных встречах (4 очка против 1).

«Ланс» и «Севилья» разыграют путёвку в Лигу Европы. Французам для сохранения третьего места достаточно не проиграть, а испанцам нужна победа. Если «Севилья» выиграет, то окажется выше «Ланса» по личным встречам (в первом круге была ничья).

Группа С

М Команда И В Н П РМ О 1 Реал 5 5 0 0 13:5 15 2 Наполи 5 2 1 2 8:9 7 3 Брага 5 1 1 3 6:10 4 4 Унион Берлион 5 0 2 3 4:7 2

«Унион» Берлин – «Реал»

«Наполи» - «Брага»

«Реал» спокойно выходит из группы с первого места. Второй билет в плей-офф разыграют «Наполи» и «Брага». Чтобы оказаться выше, португальской команде нужно побеждать в Неаполе с разницей в два гола или крупнее. Тогда «Брага» обойдёт «Наполи» по личным встречам (в первом круге итальянцы выиграли в Португалии со счётом 2:1). Минимальной победы «Браге» не хватит, ведь тогда по общей разности голов они окажутся ниже.

«Унион» имеет шансы выйти на третье место и получить билет в Лигу Европы, но для этого берлинцам нужно чудо – победа над «Реалом» и поражение «Браги» от «Наполи». Если «Унион» выиграет, а «Брага» сыграет вничью в Неаполе, то португальцы при равенстве очков обойдут немцев по личным встречам (4 очка против 1).

Группа D

М Команда И В Н П РМ О 1 Реал Сосьедад 5 3 2 0 7:2 11 2 Интер 5 3 2 0 8:5 11 3 Ред Булл Зальцбург 5 1 1 3 3:5 4 4 Бенфика 5 0 1 4 4:10 1

«Интер» - «Реал Сосьедад»

«Ред Булл Зальцбург» - «Бенфика»

«Реал Сосьедад» и «Интер» имеют по 11 очков в своих карманах. В первом круге команды сыграли вничью 1:1, а общая разность голов у испанцев лучше (+5 против +3). То есть «Интеру» для выхода на первое место нужно обыграть «Реал Сосьедад». При другом результате команда Арсена Захаряна останется первой.

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«Ред Булл Зальцбург» и «Бенфика» будут бороться за третье место и билет в Лигу Европы. Португальской команде нужно побеждать в Австрии, причём с разницей в два гола или крупнее. Минимальной победы не хватит – в первом круге «Ред Булл Зальцбург» обыграл «Бенфику» со счётом 2:0. Победы ровно в два гола лиссабонским «орлам» точно хватит, поскольку тогда при одинаковой разности голов у них будет больше забитых.

Подготовил Александр Тихий.