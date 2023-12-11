Тухель дал понять, что Кейн сыграет с «Манчестер Юнайтед»

Во вторник в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» примет «Баварию». Мюнхенцы уже давно обеспечили себе первое место в группе, а манкунианцам нужно побежать, чтобы гарантировать себе хотя бы еврокубковую весну. Несмотря на решение турнирной задачи, рулевой «Баварии» Томас Тухель не собирается предоставлять отдых звёздному форварду Гарри Кейну.

«Готов ли Кейн? Да, на 100%. Он победитель, чемпион. Ему приятно вернуться в Англию и на «Олд Траффорд». Думаю, Гарри это понравится, и он с нетерпением этого ждёт. Гарри – топ-профессионал и фантастический парень, который приспособился к жизни в Германии», - цитирует Тухеля портал Goal.

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