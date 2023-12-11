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​Чеферин хочет обнулить свой срок на посту президента УЕФА – предложены поправки

11 Декабря 2023 • 14:21 Комментировать

Александер Чеферин начал работать на должности президента УЕФА в 2016 году. С тех пор словенец дважды переизбирался на этот пост. В уставе УЕФА прописал лимит в три срока для одного президента, то есть Чеферин должен оставить должность в 2027 году. Впрочем, словенец и его партнёры предложили внести поправки,  согласно которым срок его президентства до июля 2017 года не будет учитываться. В таком случае первый срок Чеферина будет обнулён, и он сможет выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах и работать президентом УЕФА до 2031 года. Об этом рассказывает Daily Mail.

Чтобы поправки вступили в силу, они должны в феврале получить две трети голосов конгресса УЕФА в Париже.

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Евро-Футбол.Ру,
УЕФА Александер Чеферин
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