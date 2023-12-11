Мостовой дал прогноз на матч «Интер» - «Реал Сосьедад»

Бывший футболист испанской «Сельты» Александр Мостовой поделился мыслями о поединке группового этапа Лиги чемпионов между миланским «Интером» и «Реал Сосьедадом».

«Обе команды обеспечили выход, поэтому здесь может случиться либо ничья, либо разница в один мяч в пользу «Интера». Сильный состав и преимущество на домашнем поле делают эту команду фаворитом», - передает слова эксперта Odds.ru.

Матч «Интера» против «Реал Сосьедада» пройдет в Милане 12 декабря, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Перед заключительным туром обе команды набрали по 11 баллов.