Канчельскис высказал мнение о матче «Манчестер Юнайтед» - «Бавария»

Экс-нападающий сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между «Манчестер Юнайтед» и мюнхенской «Баварией».

«У «Манчестера» дела идут неважно. Будем надеяться, что «МЮ» победит, им кровь из носа нужна победа. Скорее всего, у «Баварии» будет смешанный состав. План уже выполнили», - передает слова эксперта Odds.ru.

Поединок «Манчестер Юнайтед» - «Бавария» состоится на стадионе «Олд Траффорд» во вторник, 12 декабря. Манкунианцам нужна только победа, чтобы рассчитывать на выход в плей-офф Лиги чемпионов.