«Манчестер Юнайтед» на грани позора: какой результат сохранит место для «МЮ» в Лиге чемпионов

Фанаты «Манчестер Юнайтед» соскучились по большим победам, но команда продолжает больше разочаровывать, чем радовать. Вот на выходных «красные дьяволы» на своём поле проиграли «Борнмуту» с крупным счётом 0:3. В Лиге чемпионов «Юнайтед» и вовсе находится на грани позора. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает положение команды Эрика тен Хага.

«Манчестер Юнайтед» на последнем месте

В группе А «Бавария» подтвердила статус явного фаворита, обеспечив себе итоговое первое уже по итогам четырёх туров. «Манчестер Юнайтед» в этом квартете был явным фаворитом в борьбе за второе место. Казалось, что команда Эрика тен Хага даже с учётом своих проблем должна разбираться с «Копенгагеном» и «Галатасараем». Но нет.

«Манчестер Юнайтед» начал путь на групповой стадии достойной игрой в Мюнхене. Команда Эрика тен Хага забила три гола на поле «Баварии», но всё же проиграла со счётом 3:4. Спустя две недели «красные дьяволы» дважды вели в домашней игре против «Галатасарая», но уступили 2:3. Дальше были два матча против «Копенгагена» - дома «красные дьяволы» победили 1:0, а на выезде проиграли 3:4. В пятом туре подопечные тен Хага снова провалились – в гостях у «Галатасарая» они по ходу матча дважды лидировали с отрывом в два гола, но набрали лишь очко – ничья 3:3.

Как следствие, перед последним туром «Манчестер Юнайтед» занимает последнее место в группе. Команда Эрика тен Хага набрала всего лишь 4 очка.

М Команда И В Н П РМ О 1 Бавария 5 4 1 0 11:6 13 2 Копенгаген 5 1 2 2 7:8 5 3 Галатасарай 5 1 2 2 10:12 5 4 Манчестер Юнайтед 5 1 1 3 12:14 4

Как «МЮ» выйти в плей-офф Лиги чемпионов

В последнем туре «Манчестер Юнайтед» будет принимать «Баварию», а параллельно сыграют «Копенгаген» и «Галатасарай». Чтобы подняться на второе место и выйти в плей-офф Лиги чемпионов, команде Эрика тен Хага нужно обыграть «Баварию» и надеяться на то, что конкуренты в Дании сыграют вничью. Это единственный расклад, при котором «красные дьяволы» финишируют вторыми.

Решить эту задачу «Манчестер Юнайтед» будет сложно. Даже обыграть немотивированную в турнирном плане «Баварию» «красным дьяволам», учитывая их проблемную оборону, будет тяжело. При этом даже этой победы манкунианцам может не хватить, если в параллельном матче будет выявлен победитель.

Как «МЮ» выйти в Лигу Европы

Победа над «Баварией» гарантирует «Манчестер Юнайтед» как минимум третье место в группе, которое даёт билет в Лигу Европы.

При ничьей c «Баварией» команда Эрика тен Хага окажется во втором по рангу клубном турнире континента в том случае, если в параллельном матче «Галатасарай» обыграет «Копенгаген» (скорее всего, хватит даже минимальной победы турецкой команды, учитывая показатели голов (по личным встречам у «МЮ» и «Копенгагена» паритет)). А вот «Галатасараю» по личным встречам «красные дьяволы» уступают, поэтому при своей ничьей и победе «Копенгагена» «Манчестер Юнайтед» останется последним.

ПодготовилАлександр Тихий.