Филипе Луис: «Я всё ещё не смирился с поражениями от «Реала» в финале Лиги чемпионов»

Бывший защитник мадридского «Атлетико» Филипе Луис признался, что до сих пор не может забыть о неудачах в финале Лиги чемпионов.

«Матрасники» уступили в решающем матче в 2014 и 2016 годах – в обоих случаях обидчиком стал мадридский «Реал». В первом финале команда Диего Симеоне не удержала победу в основное время, пропустив от Серхио Рамоса на последних минутах, а затем проиграв в экстра-тайме (1:4). Двумя годами позднее «сливочные» оказались точнее в серии пенальти.

«Меня всё ещё мучает боль от этих матчей. После второго поражения я почувствовал, что больше не сыграю в финале Лиги чемпионов. Это было очень больно, я много плакал. Одна из главных целей моей жизни – однажды прикоснуться к этому трофею, но теперь я смогу сделать это только в качестве тренера», – рассказал в беседе с Charla Podcast бразилец, недавно завершивший игровую карьеру.