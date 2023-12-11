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Филипе Луис: «Я всё ещё не смирился с поражениями от «Реала» в финале Лиги чемпионов»

11 Декабря 2023 • 00:53 Комментировать

Бывший защитник мадридского «Атлетико» Филипе Луис признался, что до сих пор не может забыть о неудачах в финале Лиги чемпионов.

«Матрасники» уступили в решающем матче в 2014 и 2016 годах – в обоих случаях обидчиком стал мадридский «Реал». В первом финале команда Диего Симеоне не удержала победу в основное время, пропустив от Серхио Рамоса на последних минутах, а затем проиграв в экстра-тайме (1:4). Двумя годами позднее «сливочные» оказались точнее в серии пенальти.

«Меня всё ещё мучает боль от этих матчей. После второго поражения я почувствовал, что больше не сыграю в финале Лиги чемпионов. Это было очень больно, я много плакал. Одна из главных целей моей жизни – однажды прикоснуться к этому трофею, но теперь я смогу сделать это только в качестве тренера», – рассказал в беседе с Charla Podcast бразилец, недавно завершивший игровую карьеру.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид Филипе Луис ещё теги
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