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Соболев назвал вероятных финалистов Лиги чемпионов в сезоне-2023/24

10 Декабря 2023 • 16:56 Комментировать

Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился мнением о возможной паре финалистов в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне.

«Я думаю, если не встретятся в полуфинале или четвертьфинале, то в финале «Реал» или «Манчестер Сити» с «Баварией» выйдут», — сказал Соболев в эфире на стриминговой платформе Twitch.

«Бавария» после пяти туров в групповом этапе ЛЧ набрала 13 очков, команда под руководством Томаса Тухеля гарантировала выход в плей-офф турнира.

«Реал» тоже лидирует в своём квартете. Испанский клуб набрал максимум очков после пяти туров (15).

«Манчестер Сити» в группе G имеет такой же показатель, как у «Реала». Стоит отметить, что все вышеперечисленные команды гарантировали участие в плей-офф Лиги чемпионов.


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Реал Мадрид Бавария Манчестер Сити Лига Чемпионов ещё теги
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