«МЮ» и «Бавария» готовятся к очному матчу» – пользователи Интернета о разгромах этих команд

Пользователи социальных сетей оставили многочисленные комментарии после финальных свистков в матчах английского «МЮ» и немецкой «Баварии»:

- Так Магуайр был хорош, – шутит один из пользователей;

- Проблема в Роналду, – оставил пост пользователь;

- «МЮ» и «Бавария» готовятся к очному матчу, – подметил пользователь сети;

- Ну так на новый месяц они же не подписывались, хватит, – вспоминает пользователь награды Магуайра и тен Хага в ноябре;

- Ну короче, всё дело в Кейне, «Баварии» пора его в «Байер» отдать, а то точно ничего с ним не выиграют, – подметил фанат.

В субботу, 9 декабря 2023 года, «Манчестер Юнайтед» со счётом 0:3 уступил на своём поле «Борнмуту» в АПЛ, а в чемпионате Германии «Бавария» проиграла со счётом 1:5 на выезде «Айнтрахту».

Во вторник, 12 декабря, «Манчестер Юнайтед» и «Бавария» встретятся в очном поединке в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Не пропустите прямую трансляцию на нашем сайте.