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Лига чемпионов

Гуллит прочит сложности «Ньюкаслу» в игре с «Миланом»

09 Декабря 2023 • 10:53 Комментировать

Бывший футболист итальянского «Милана» Рууд Гуллит верит в итальянцев, которым надо побеждать на выезде «Ньюкасл» в последнем туре группового раунда Лиги чемпионов. При этом успех не гарантирует «Милану» продолжения борьбы в Лиге чемпионов - разве что в Лиге Европы.

- Конечно, «Милан» - это мой клуб, и я буду болеть за него, при всем уважении к «Ньюкаслу», который заслуживал победу в игре с «ПСЖ». Я не могу предсказывать матч и его события. Знаю лишь то, что игра будет интересной и победить «Милан» «Ньюкаслу» будет очень непросто, - цитирует слова экс-футболиста pianetamilan.it.


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