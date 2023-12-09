Гуллит прочит сложности «Ньюкаслу» в игре с «Миланом»

Бывший футболист итальянского «Милана» Рууд Гуллит верит в итальянцев, которым надо побеждать на выезде «Ньюкасл» в последнем туре группового раунда Лиги чемпионов. При этом успех не гарантирует «Милану» продолжения борьбы в Лиге чемпионов - разве что в Лиге Европы.

- Конечно, «Милан» - это мой клуб, и я буду болеть за него, при всем уважении к «Ньюкаслу», который заслуживал победу в игре с «ПСЖ». Я не могу предсказывать матч и его события. Знаю лишь то, что игра будет интересной и победить «Милан» «Ньюкаслу» будет очень непросто, - цитирует слова экс-футболиста pianetamilan.it.