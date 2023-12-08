Левандовски высказался о перспективах «Барселоны» в Лиге чемпионов

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски рассказал, что думает о шансах команды добиться успеха в Лиге чемпионов.

В прошлом сезоне коллективу Хави Эрнандеса не помог даже звёздный поляк: «сине-гранатовые» не попали в плей-офф турнира, став третьими в группе с «Баварией» и «Интером». В текущем розыгрыше каталонцы уже зайдут дальше – путёвка в 1/8 финала добыта досрочно.

«Всякий раз, когда речь идёт о Лиге чемпионов... Мы знаем, что необходима удача, нужно иметь в распоряжении всех игроков в самой важной части сезона, когда проходят ключевые матчи. Мы можем ставить себя в один ряд с кем угодно, когда все наши игроки здоровы и находятся в форме», – цитирует Barca Universal 35-летнего нападающего.