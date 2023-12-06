Родриго рассказал, как Модрич посмеялся над Салахом после финала Лиги чемпионов в 2022 году

Нападающий мадридского «Реала» Родриго вспомнил случай при награждении после финала Лиги чемпионов в 2022 году против «Ливерпуля».

«После финала Лиги чемпионов 21/22 мы выстроили почётный караул для «Ливерпуля», и Салах прошёл мимо, он выглядел немного разочарованным, а Модрич был впереди, он вроде как пожал руку Модричу, а затем Модрич сказал: «Круто, круто, в следующий раз ты постараешься больше». Я очень сильно рассмеялся», — рассказал форвард «королевского» клуба.

Напомним, что «Реал» выиграл 14-й в истории трофей Лиги чемпионов в 2022 году, обыграв в минимальным счётом «Ливерпуль» в Париже.