Саудовская Аравия может купить Лигу чемпионов - известно условие

Саудовская Аравия может приобрести Лигу чемпионов УЕФА. Об этом рапортует Saxo Bank.

Как информирует источник, это может произойти в том случае, если ценник на нефть достигнет отметки в 150 долларов за баррель к середине следующего года.

Саудовская Аравия видит отличный шанс при помощи ФИФА совершить покупку Лиги чемпионов, один из самых престижных клубных турниров в мировом футболе. Руководство страны хочет преобразовать этот турнир в глобальное футбольное соревнование.

Напомним, что действующим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити». В финале прошлого сезона английский клуб одолел миланский «Интер».