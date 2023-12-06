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Лига чемпионов

Саудовская Аравия может купить Лигу чемпионов - известно условие

06 Декабря 2023 • 09:05 Комментировать (1)

Саудовская Аравия может приобрести Лигу чемпионов УЕФА. Об этом рапортует Saxo Bank.

Как информирует источник, это может произойти в том случае, если ценник на нефть достигнет отметки в 150 долларов за баррель к середине следующего года.

Саудовская Аравия видит отличный шанс при помощи ФИФА совершить покупку Лиги чемпионов, один из самых престижных клубных турниров в мировом футболе. Руководство страны хочет преобразовать этот турнир в глобальное футбольное соревнование.

Напомним, что действующим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити». В финале прошлого сезона английский клуб одолел миланский «Интер».

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Евро-Футбол.Ру,
Лига Чемпионов Саудовская Аравия
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Комментарии (1)
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InterSan
06 Декабря 2023 в 09:11
А почему просто не взять и не развить - Клубный Чемпионат Мира?
Много денег - много проблем…….
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