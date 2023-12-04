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Жёны Бекхэма, Рамоса и Левандовски возглавили рейтинг самых богатых спутниц футболистов

04 Декабря 2023 • 23:37 Комментировать

Пока лучшие футболисты мира зарабатывают миллионы умением обращаться с мячом, их талантливые жёны и подруги также неплохо пополняют семейный бюджет. BolaVip составил рейтинг самых богатых спутниц футболистов.

10. Ребекка Варди, участница телешоу (3 млн фунтов).

9. Перри Эдвардс (Алекс Окслейд-Чемберлен) - участница группы Little Mix (7 млн).

8. Джорджина Родригес (Криштиану Роналду) - рекламные контракты (9 млн).

7. Ана Иванович (Бастиан Швайнштайгер) - экс-теннисистка (13 млн).

6. Колин Руни - актриса, журналист (15 млн).

5. Антонелла Рокуццо (Лионель Месси) - рекламные контракты (16 млн).

4. Анн-Катрин Гётце - модель (28 млн).

3. Анна Левандовска - бизнес (36 млн).

2. Пилар Рубио (Серхио Рамос) - телеведущая, модель (47 млн).

1. Виктория Бекхэм - экс-певица, бизнес (55 млн).

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Евро-Футбол.Ру,
Дэвид Бекхэм Серхио Рамос Роберт Левандовски Виктория Бекхэм ещё теги
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