Жёны Бекхэма, Рамоса и Левандовски возглавили рейтинг самых богатых спутниц футболистов

Пока лучшие футболисты мира зарабатывают миллионы умением обращаться с мячом, их талантливые жёны и подруги также неплохо пополняют семейный бюджет. BolaVip составил рейтинг самых богатых спутниц футболистов.
10. Ребекка Варди, участница телешоу (3 млн фунтов).
9. Перри Эдвардс (Алекс Окслейд-Чемберлен) - участница группы Little Mix (7 млн).
8. Джорджина Родригес (Криштиану Роналду) - рекламные контракты (9 млн).
7. Ана Иванович (Бастиан Швайнштайгер) - экс-теннисистка (13 млн).
6. Колин Руни - актриса, журналист (15 млн).
5. Антонелла Рокуццо (Лионель Месси) - рекламные контракты (16 млн).
4. Анн-Катрин Гётце - модель (28 млн).
3. Анна Левандовска - бизнес (36 млн).
2. Пилар Рубио (Серхио Рамос) - телеведущая, модель (47 млн).
1. Виктория Бекхэм - экс-певица, бизнес (55 млн).
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