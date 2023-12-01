Как Арнаутович, Дзанетти и Игнашевич оказались на вершине одного любопытного рейтинга

Форвард миланского «Интера» Марко Арнаутович на неделе отличился голом в Лиге чемпионов в ворота «Бенфики» (3:3).

Мы уже писали, что этот мяч для Марко стал первым в самом престижном еврокубке за 4 740 дней. В последний раз австриец забивал в ЛЧ ещё в 2010 году будучи игроком «Вердера».

Любопытно, что в рейтинге самого большого срока между голами от Transfermarkt в ЛЧ Арнаутович оказался с двумя знаменитыми итальянским и российским игроками. Второе место в нём с 4 333 днями между голами в ЛЧ занял легенда миланского «Интера» Хавьер Дзанетти. А третье – не менее легендарный защитник в истории московского ЦСКА, ныне тренер «Балтики» Сергей Игнашевич – 4 313 дней.

На четвёртом месте экс-защитник «Милана» Паоло Мальдини, 4 103 дня.

Арнаутович забил в Лиге чемпионов впервые за 4740 дней