​УЕФА назвал игрока недели в Лиге чемпионов

На страницах официального сайта УЕФА была размещена информация о том, кто стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Лучшим признали форварда «Лацио» Чиро Иммобиле. Выйдя на замену в игре пятого тура против «Селтика», Иммобиле оформил дубль и принёс римским «орлам» победу 2:0, а вместе с ней и путёвку в плей-офф Лиги чемпионов.

В борьбе за звание лучшего игрока Иммобиле обошёл таких футболистов, как Жоау Мариу (хет-трик за «Бенфику»), Хаким Зиеш (дубль и голевой пас за «Галатасарай») и Фил Фоден (гол и два голевых паса за «Манчестер Сити»).

Напомним, что билеты в плей-офф Лиги чемпионов уже получили 12 команд.