Сколько зарабатывают на посещаемости участники Лиги чемпионов

За последние пару десятилетий заметно возросли доходы ведущих грандов европейского футбола. В принципе создание или, точнее сказать, преобразование Кубка европейских чемпионов в Лигу чемпионов и подразумевало дополнительную коммерческую составляющую как для самих клубов, так и для УЕФА. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о доходах самых посещаемых клубов, которые принимают участие в Лиге чемпионов.

Традиции чтят

На посещаемость, кроме, разумеется, результата, в первую очередь влияет ряд факторов, которые нельзя сиюминутно приобрести. К примеру, культура «боления», привычка ходить на стадион, отсутствие более привлекательного времяпрепровождения. Поэтому если традиции «боления» закладывать с детства, то наполняемость арены может превосходить многие ожидания.

Мировая «Мекка»

Германия уже не первый год первая в Европе по показателю наполняемости трибун. Дортмунд – главная зрительская «Мекка» не только европейская, но и мировая. И это несмотря на отсутствие серьёзных достижений на европейском уровне: 13-е место в рейтинге УЕФА и лишь единственная победа в Лиге чемпионов 26 лет назад. Дортмунду принадлежит рекорд. За сезон-2003/2004 домашние игры посетило 1 миллион 350 тысяч человек!

Мегараскрученный с приходом шейхов «ПСЖ» отсутствует даже в списке 25 посещаемых клубов Европы и уступает средненькому по меркам старушки Европы шотландскому «Глазго Рейджерс» с менее чем пятьюдесятью тысячами зрителями.

Доходы далеки от посещаемости

Тем не менее по доходам от организаторов Лиги чемпионов «ПСЖ» впереди планеты всей – французский клуб получит около 75 млн евро. «Бавария» находится на втором месте и заработает 66,5 млн евро. На третьем месте – «Манчестер Сити» с 64,5 млн евро. Четвертой стала «Барселона» – 63,1 млн евро, а на пятой строчке расположился мадридский «Реал» с 62,7 млн евро. Все суммы указаны без учёта призовых. К примеру, только за выход в финал клуб заработает дополнительные 15,5 млн евро!

Очевидно, что каждая из представленных команд может существенно увеличить свой заработок.

Несмотря на отсутствие результата

И здесь стоит вспомнить Италию. Клуб с Апеннинского полуострова не побеждал в главном евротурнире 13 лет. Соперничество двух миланских клубов – «Интера» и «Милана» – стало главным городским «дерби» не только Италии, но и всего континента. Процент заполняемости «Сан Сиро», наряду с «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и «Альянц-Арена» в Мюнхене, близок к максимальному.

Что выгоднее: продать билеты или выиграть матч Лиги чемпионов

В таблице самых посещаемых клубов приведены данные о реализации билетов. Высчитывалась средняя стоимость билета, которая умножалась на среднюю посещаемость. Данные весьма условные, ибо значительную часть составляют зрители с абонементами, где сезонный пропуск (в пересчёте на одну игру) обходится значительно дешевле. К тому же львиную долю составляют билеты, близкие к бюджетному варианту. В разных клубах она (часть) своя, и поэтому весьма условно можно определить средний доход за матч. Но всё же… Победа за одну игру в Лиге чемпионов составляет 2,8 млн евро. И любой из клубов в таблице за ту же самую игру зарабатывает больше. Это лишний раз подтверждает, что играют футболисты ради болельщиков. А если ещё и одержат победу, то могут получить максимальный финансовый куш от игры.

№ Клуб Средняя посещаемость (в целом в сезоне-2023/24) Процент наполняемости от вместимости стадиона Стоимость билетов, евро Заработок в среднем за игру, млн. евро (учитывалась средняя цена билета) 1 «Боруссия» Дортмунд 81 365 99,9 22,2 – 105,0 5,125 2 «Бавария» Мюнхен 75 004 99,9 19,0 – 130,0 5,550 3 «Манчестер Юнайтед» 73 504 96,1 58,0 – 395,0 15,590 4 «Интер» 73 163 97,5 10,0 – 375,0 14,120 5 «Милан» 72 481 96,6 24,0 – 179,0 7,320 6 «Реал» Мадрид 72 481 81,4 35,0 – 105,0 4,846

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Константин Лицин