Сколько зарабатывают на посещаемости участники Лиги чемпионов

За последние пару десятилетий заметно возросли доходы ведущих грандов европейского футбола. В принципе создание или, точнее сказать, преобразование Кубка европейских чемпионов в Лигу чемпионов и подразумевало дополнительную коммерческую составляющую как для самих клубов, так и для УЕФА. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о доходах самых посещаемых клубов, которые принимают участие в Лиге чемпионов.
Традиции чтят
На посещаемость, кроме, разумеется, результата, в первую очередь влияет ряд факторов, которые нельзя сиюминутно приобрести. К примеру, культура «боления», привычка ходить на стадион, отсутствие более привлекательного времяпрепровождения. Поэтому если традиции «боления» закладывать с детства, то наполняемость арены может превосходить многие ожидания.
Мировая «Мекка»
Германия уже не первый год первая в Европе по показателю наполняемости трибун. Дортмунд – главная зрительская «Мекка» не только европейская, но и мировая. И это несмотря на отсутствие серьёзных достижений на европейском уровне: 13-е место в рейтинге УЕФА и лишь единственная победа в Лиге чемпионов 26 лет назад. Дортмунду принадлежит рекорд. За сезон-2003/2004 домашние игры посетило 1 миллион 350 тысяч человек!
Мегараскрученный с приходом шейхов «ПСЖ» отсутствует даже в списке 25 посещаемых клубов Европы и уступает средненькому по меркам старушки Европы шотландскому «Глазго Рейджерс» с менее чем пятьюдесятью тысячами зрителями.
Доходы далеки от посещаемости
Тем не менее по доходам от организаторов Лиги чемпионов «ПСЖ» впереди планеты всей – французский клуб получит около 75 млн евро. «Бавария» находится на втором месте и заработает 66,5 млн евро. На третьем месте – «Манчестер Сити» с 64,5 млн евро. Четвертой стала «Барселона» – 63,1 млн евро, а на пятой строчке расположился мадридский «Реал» с 62,7 млн евро. Все суммы указаны без учёта призовых. К примеру, только за выход в финал клуб заработает дополнительные 15,5 млн евро!
Очевидно, что каждая из представленных команд может существенно увеличить свой заработок.
Несмотря на отсутствие результата
И здесь стоит вспомнить Италию. Клуб с Апеннинского полуострова не побеждал в главном евротурнире 13 лет. Соперничество двух миланских клубов – «Интера» и «Милана» – стало главным городским «дерби» не только Италии, но и всего континента. Процент заполняемости «Сан Сиро», наряду с «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и «Альянц-Арена» в Мюнхене, близок к максимальному.
Что выгоднее: продать билеты или выиграть матч Лиги чемпионов
В таблице самых посещаемых клубов приведены данные о реализации билетов. Высчитывалась средняя стоимость билета, которая умножалась на среднюю посещаемость. Данные весьма условные, ибо значительную часть составляют зрители с абонементами, где сезонный пропуск (в пересчёте на одну игру) обходится значительно дешевле. К тому же львиную долю составляют билеты, близкие к бюджетному варианту. В разных клубах она (часть) своя, и поэтому весьма условно можно определить средний доход за матч. Но всё же… Победа за одну игру в Лиге чемпионов составляет 2,8 млн евро. И любой из клубов в таблице за ту же самую игру зарабатывает больше. Это лишний раз подтверждает, что играют футболисты ради болельщиков. А если ещё и одержат победу, то могут получить максимальный финансовый куш от игры.
|1
|«Боруссия» Дортмунд
|81 365
|99,9
|22,2 – 105,0
|5,125
|2
|«Бавария» Мюнхен
|75 004
|99,9
|19,0 – 130,0
|5,550
|3
|«Манчестер Юнайтед»
|73 504
|96,1
|58,0 – 395,0
|15,590
|4
|«Интер»
|73 163
|97,5
|10,0 – 375,0
|14,120
|5
|«Милан»
|72 481
|96,6
|24,0 – 179,0
|7,320
|6
|«Реал» Мадрид
|72 481
|81,4
|35,0 – 105,0
|4,846
12 команд уже вышли в плей-офф Лиги чемпионов
Назван главный фаворит Лиги чемпионов – теперь это не «Манчестер Сити»
Константин Лицин
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