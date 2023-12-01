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Лига чемпионов

Сколько зарабатывают на посещаемости участники Лиги чемпионов

01 Декабря 2023 • 15:59 Комментировать (2)

За последние пару десятилетий заметно возросли доходы ведущих грандов европейского футбола. В принципе создание или, точнее сказать, преобразование Кубка европейских чемпионов в Лигу чемпионов и подразумевало дополнительную коммерческую составляющую как для самих клубов, так и для УЕФА. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о доходах самых посещаемых клубов, которые принимают участие в Лиге чемпионов.

Традиции чтят

На посещаемость, кроме, разумеется, результата, в первую очередь влияет ряд факторов, которые нельзя сиюминутно приобрести. К примеру, культура «боления», привычка ходить на стадион, отсутствие более привлекательного времяпрепровождения. Поэтому если традиции «боления» закладывать с детства, то наполняемость арены может превосходить многие ожидания.

Мировая «Мекка»

Германия уже не первый год первая в Европе по показателю наполняемости трибун. Дортмунд – главная зрительская «Мекка» не только европейская, но и мировая. И это несмотря на отсутствие серьёзных достижений на европейском уровне: 13-е место в рейтинге УЕФА и лишь единственная победа в Лиге чемпионов 26 лет назад. Дортмунду принадлежит рекорд. За сезон-2003/2004 домашние игры посетило 1 миллион 350 тысяч человек!  

Мегараскрученный с приходом шейхов «ПСЖ» отсутствует даже в списке 25 посещаемых клубов Европы и уступает средненькому по меркам старушки Европы шотландскому «Глазго Рейджерс» с менее чем пятьюдесятью тысячами зрителями. 

Доходы далеки от посещаемости

Тем не менее по доходам от организаторов Лиги чемпионов «ПСЖ» впереди планеты всей – французский клуб получит около 75 млн евро. «Бавария» находится на втором месте и заработает 66,5 млн евро. На третьем месте – «Манчестер Сити» с 64,5 млн евро. Четвертой стала «Барселона» – 63,1 млн евро, а на пятой строчке расположился мадридский «Реал» с 62,7 млн евро. Все суммы указаны без учёта призовых. К примеру, только за выход в финал клуб заработает дополнительные 15,5 млн евро!

Очевидно, что каждая из представленных команд может существенно увеличить свой заработок.

Несмотря на отсутствие результата

И здесь стоит вспомнить Италию. Клуб с Апеннинского полуострова не побеждал в главном евротурнире 13 лет. Соперничество двух миланских клубов – «Интера» и «Милана» – стало главным городским «дерби» не только Италии, но и всего континента. Процент заполняемости «Сан Сиро», наряду с «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и «Альянц-Арена» в Мюнхене, близок к максимальному.   

Что выгоднее: продать билеты или выиграть матч Лиги чемпионов

В таблице самых посещаемых клубов приведены данные о реализации билетов. Высчитывалась средняя стоимость билета, которая умножалась на среднюю посещаемость. Данные весьма условные, ибо значительную часть составляют зрители с абонементами, где сезонный пропуск (в пересчёте на одну игру) обходится значительно дешевле. К тому же львиную долю составляют билеты, близкие к бюджетному варианту. В разных клубах она (часть) своя, и поэтому весьма условно можно определить средний доход за матч. Но всё же… Победа за одну игру в Лиге чемпионов составляет 2,8 млн евро. И любой из клубов в таблице за ту же самую игру зарабатывает больше. Это лишний раз подтверждает, что играют футболисты ради болельщиков. А если ещё и одержат победу, то могут получить максимальный финансовый куш от игры.

Клуб
Средняя посещаемость (в целом в сезоне-2023/24)
Процент наполняемости от вместимости стадиона 
Стоимость билетов, евро
Заработок в среднем за игру, млн. евро (учитывалась средняя цена билета) 
1«Боруссия» Дортмунд81 36599,922,2 – 105,0 5,125
2«Бавария» Мюнхен75 00499,919,0 – 130,0 5,550
3«Манчестер Юнайтед»73 50496,158,0 – 395,015,590
4«Интер»73 16397,510,0 – 375,014,120
5«Милан»72 48196,624,0 – 179,07,320
6«Реал» Мадрид72 48181,435,0 – 105,04,846

12 команд уже вышли в плей-офф Лиги чемпионов

Назван главный фаворит Лиги чемпионов – теперь это не «Манчестер Сити»

Константин Лицин


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Реал Мадрид Интер Милан Милан Бавария Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд Лига Чемпионов ещё теги
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Комментарии (2)
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Evgen 86
01 Декабря 2023 в 16:34
Уже и не ждал от РФ такого. Дмитрий спасибо хорошая статья
Evgen 86
01 Декабря 2023 в 16:35
ЕФ конечно
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