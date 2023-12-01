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Хау — о матче с «ПСЖ»: Сейвы Поупа были одними из лучших, которые я видел вживую

01 Декабря 2023 • 13:24 Комментировать
ПСЖ
1:1
Ньюкасл

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау высказался об игре вратаря команды Ника Поупа в матче Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:1).

«Некоторые из сейвов, которые он сделал в Париже, — одни из лучших, которые я видел вживую. Ник приносит нам огромную пользу. Он провел выдающий матч», — приводит слова Хау пресс-служба «сорок».

В текущем сезоне 31-летний голкипер провел 19 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 19 мячей и семь раз смог сыграть «на ноль».

Следующим соперником «Ньюкасла» станет «Манчестер Юнайтед». Игра 14-го тура Английской премьер-лиги пройдет 2 декабря. Старт встречи запланирован на 23:00 по мск.

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