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Гакпо оценил нынешний уровень «Ливерпуля»

01 Декабря 2023 • 09:25 Комментировать

Нидерландский форвард «Ливерпуля» Коди Гакпо прокомментировал крупную победу над австрийским ЛАСКом (4:0) в поединке пятого тура группового раунда Лиги Европы.

«Ливерпуль» должен занимать первое место с такой качественной игрой. Нам нужно продолжать в том же духе, ведь у клуба большие цели на этот сезон. Нужно двигаться вперед и выигрывать матчи. С такой качественной игрой «Ливерпулю» это по силам», - передает слова нападающего TNT Sports.

По итогам пяти туров мерсисайдский клуб гарантировал себе первое место в группе Е. Идущая второй «Тулуза» отстает от «красных» на четыре балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Коди Гакпо
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