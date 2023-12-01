Гакпо оценил нынешний уровень «Ливерпуля»

Нидерландский форвард «Ливерпуля» Коди Гакпо прокомментировал крупную победу над австрийским ЛАСКом (4:0) в поединке пятого тура группового раунда Лиги Европы.

«Ливерпуль» должен занимать первое место с такой качественной игрой. Нам нужно продолжать в том же духе, ведь у клуба большие цели на этот сезон. Нужно двигаться вперед и выигрывать матчи. С такой качественной игрой «Ливерпулю» это по силам», - передает слова нападающего TNT Sports.

По итогам пяти туров мерсисайдский клуб гарантировал себе первое место в группе Е. Идущая второй «Тулуза» отстает от «красных» на четыре балла.