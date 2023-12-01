Фернандеш отреагировал на грубые ошибки Онана

Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал неудачную игру вратаря Андре Онана в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против стамбульского «Галатасарая». Встреча прошла в Турции и завершилась вничью со счетом 3:3.

«Андре знает, как справляться с подобными моментами. Ему нужно улучшить свою игру, как и всей команде. Нужно работать еще больше, чтобы добиться лучшего результата. Не только Онана виноват в таком результате. Отвечать должна вся команда», - цитирует португальца ESPN.

Перед заключительным туром «красные дьяволы» набрали четыре балла и занимают последнее место в группе.