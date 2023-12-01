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​Месси не захотел комментировать матчи Лиги чемпионов из-за Джейми Каррагера

01 Декабря 2023 • 00:45 Комментировать

Аргентинский нападающий Лионель Месси получил предложение комментировать матчи Лиги чемпионов для канала CBS Sports, но отказался. По замыслу, Месси должен был комментировать матчи самого престижного клубного турнира в европейском футболе прямиком из Майами, и руководство канала направило официальный запрос руководству клуба. И, скорее всего, если бы сам Месси согласился, то никто в руководстве  «Интера» не стал бы возражать.

Но Месси отказался - потому что в таком случае ему бы пришлось сотрудничать с Джейми Каррагером, а у него с ним не сложились отношения. В 2021 году Каррагер резко критиковал Месси за переход в «ПСЖ» и даже назвал его «ослом». А Лео, как оказалось, достаточно злопамятен.


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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Джейми Каррагер
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