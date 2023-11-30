​Назван главный фаворит Лиги чемпионов – теперь это не «Манчестер Сити»

Портал Goal обновил свой рейтинг фаворитов Лиги чемпионов. На вершине этого рейтинга произошла перестановка: «Манчестер Сити» опустился на второе место, а на первое поднялся мадридский «Реал». В тройку ворвался «Арсенал», который накануне обеспечил себе место в плей-офф.

Дальше в этом рейтинге команды идут в таком порядке: «Бавария», «Интер», «Боруссия», «Барселона», «Атлетико», «Реал Сосьедад», «РБ Лейпциг», ПСВ, «Лацио», «Наполи», «Порту», «Копенгаген», «Галатасарай», «ПСЖ», «Шахтёр», «Ньюкасл», «Милан», «Манчестер Юнайтед», «Брага».

Остальные команды уже не имеют шансов на выход из группы Лиги чемпионов.

​12 команд уже вышли в плей-офф Лиги чемпионов