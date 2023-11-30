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Лига чемпионов

Деменко назвал клуб-открытие Лиги чемпионов из Германии - и это не «Бавария»

30 Ноября 2023 • 20:15 Комментировать
Манчестер Сити
3:2
РБ Лейпциг

Бывший российский футболист Максим Деменко назвал команду, которая стала для него открытием в текущем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА. Она представляет Германию, но является не «Баварией» или дортмундской «Боруссией», которые уже вышли в плей-офф турнира.

«РБ Лейпциг» — вообще открытие. «Манчестер Сити» играл с ними спокойно, но какие они создали проблемы англичанам! «Горожане» смогли переломить ход игры и победить», - вспоминает Деменко для Vprognoze.ru.

Отметим, что «быки» из Восточной Германии уже пробились в плей-офф Лиги чемпионов вместе с «Манчестер Сити». Команды выступают в группе G.

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Манчестер Сити Максим Деменко РБ Лейпциг ещё теги

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