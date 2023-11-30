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Лига чемпионов

Лишь один футболист «Манчестер Юнайтед» поддержал Онана после его провала

30 Ноября 2023 • 19:32 Комментировать
Галатасарай
3:3
Манчестер Юнайтед

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Алтай Байиндыр выразил поддержку своему коллеге Андре Онана, который провалил матч Лиги чемпионов с «Галатасараем».

Встреча пятого тура группового раунда Лиги чемпионов завершилась со счетом 3:3. Данный результат ухудшил положение «Манчестер Юнайтед» и поставил под сомнения выход команды в плей-офф.

По сведениям The Telegraph, после финального свистка из всей команды к Онана подошел только Байиндыр, который поддержал своего партнера несколькими словами.

В этом сезоне Онана провел 20 матчей с учетом всех турниров и пропустил 33 гола, сыграв при этом семь раз «на ноль».

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