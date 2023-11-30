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​Холанн превосходит Мбаппе и Месси по эффективности в Лиге чемпионов

30 Ноября 2023 • 18:29 Комментировать

Гуру футбольной статистики из Opta обнародовали интересую информацию. Они показали список игроков, которым требуется наименьшее количество времени на гол или результативную передачу в Лиге чемпионов. Учитывались матчи с сезона 2003/2004, а также игроки, которые как минимум 10 раз попадали в стартовый состав.

Первое место в рейтинге занял Эрлинг Холанн из «Манчестер Сити» – на гол или голевой пас ему нужна была в среднем 61 минута. Полностью рейтинг выглядит так:

Эрлинг Холанн – 61 минута, Килиан Мбаппе – 79 минут, Лионель Месси – 81 минута, Габриэль Жезус – 84 минуты, Роберт Левандовски – 87 минут.

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Барселона Лионель Месси Манчестер Сити Арсенал Лондон ПСЖ Рикардо Жезус Роберт Левандовски Килиан Мбаппе Эрлинг Холанн ещё теги
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