«Реал» и «Манчестер Сити» выиграли все 5 матчей Лиги чемпионов

Накануне завершился пятый тур группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Реал» одолел «Наполи» (4:2), а «Манчестер Сити» оказался сильнее «РБ Лейпцига» (3:2).

Эти победы стали для команд пятыми подряд в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Стоит сказать, что «Реал» и «Манчестер Сити» являются единственными коллективами, которые одержали пять побед в пяти матчах.

В заключительном туре группового этапа подопечные Карло Анчелотти сыграют на выезде с немецким «Унионом», а команда Хосепа Гвардиолы будет гостить у сербской «Црвены Звезды». Встречи пройдут 12 и 13 декабря соответственно.