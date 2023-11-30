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«Реал» и «Манчестер Сити» выиграли все 5 матчей Лиги чемпионов

30 Ноября 2023 • 17:13 Комментировать
Црвена Звезда
...
Манчестер Сити
13.12 20:45

Накануне завершился пятый тур группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Реал» одолел «Наполи» (4:2), а «Манчестер Сити» оказался сильнее «РБ Лейпцига» (3:2).

Эти победы стали для команд пятыми подряд в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Стоит сказать, что «Реал» и «Манчестер Сити» являются единственными коллективами, которые одержали пять побед в пяти матчах.

В заключительном туре группового этапа подопечные Карло Анчелотти сыграют на выезде с немецким «Унионом», а команда Хосепа Гвардиолы будет гостить у сербской «Црвены Звезды». Встречи пройдут 12 и 13 декабря соответственно.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити

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ЦРВЕНА ЗВЕЗДА МАНЧЕСТЕР СИТИ
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