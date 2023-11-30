«Захарян специалист по договорным матчам»: болельщики «Реал Сосьедада» обрушились с критикой на футболиста

29 ноября в Сан-Себастьяне состоялся матч 5 тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Реал Сосьедад» на «Реале Арене» принимал «РБ Зальцбург». Встреча завершилась со счётом 0:0.

В социальных сетях клуба из Сан-Себастьяна болельщики обрушились с критикой на российского полузащитника Арсена Захаряна. Футболист провёл на поле все 90 минут, но не смог реализовать несколько опасных моментов.

«Захарян, специалист по договорным матчам», - @Fuzbalista

«Ты мог забить уже два гола!» - @mf__culture

«Клоун... Не мог забить гол» - @WahleadMoe

Для 20-летнего Захаряна эта игра стала 12-й во всех турнирах за команду. Российский футболист не смог ни разу отметиться результативными действиями.