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Лига чемпионов

Шмейхель высказал мнение о провальной игре Онана

30 Ноября 2023 • 12:48 Комментировать

Экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель поделился мнением о голкипере манкунианцев Андре Онана. Камерунец допустил несколько ляпов в матче группового этапа Лиги чемпионов против стамбульского «Галатасарая».

«Защитники показали хорошую игру. Не думаю, что они могли действовать еще лучше. Что касается ошибок Онана, то они стоят очень дорого. Почти каждый ляп голкипера – это гол. Это правда футбола», - передает слова легендарного датчанина Metro.

Напомним, что поединок между «Галатасараем» и «Манчестер Юнайтед» прошел в Стамбуле. Встреча завершилась вничью со счетом 3:3.

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Манчестер Юнайтед Петер Шмейхель Андре Онана ещё теги
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