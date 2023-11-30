Сёмин отреагировал на хет-трик экс-игрока «Локомотива» Мариу в матче с «Интером»

Экс-рулевой московского «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на хет-трик полузащитника лиссабонской «Бенфики» Жоау Мариу в матче группового этапа Лиги чемпионов против миланского «Интера» (3:3).

«Мариу - очень сильный игрок. Он был для «Локомотива» большим игроком. Жоау - один из сильнейших легионеров, которые были в российском футболе», - приводит слова специалиста Metaratings.ru.

30-летний португальский полузащитник выступал за московский «Локомотив» с 2019 по 2020 год. Хавбек принял участие в 18 поединках за «железнодорожников», в которых записал на свой счет один забитый мяч.