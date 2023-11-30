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Тренер «Реал Сосьедада» высоко оценил игру Захаряна

30 Ноября 2023 • 12:19 Комментировать

Наставник «Реал Сосьедада» Иманол Альгуасиль прокомментировал игру российского хавбека Арсена Захаряна в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ред Булл Зальцбурга» (0:0).

«Я доволен игрой команды. Все футболисты показали себя с хорошей стороны. Захарян? Он был очень хорош. Арсен выступил на отличном уровне», - передает слова специалиста Mundo Deportivo.

Напомним, что Захарян перешел в испанский клуб в летнее трансферное окно из московского «Динамо» за 13 миллионов евро.

После пяти туров «Реал Сосьедад» набрал 11 очков и занимает первое место в группе D.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Ред Булл Зальцбург Арсен Захарян ещё теги
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