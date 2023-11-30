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Киоун высказался о победе «Арсенала» со счётом 6:0 в Лиге чемпионов

30 Ноября 2023 • 11:41 Комментировать

Бывший защитник лондонского «Арсенала» Мартин Киоун прокомментировал разгромную победу «канониров» над французским «Лансом» (6:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

«Все увидели, на что способны английские клубы. «Арсенал» уничтожил соперника. «Канониры» взяли уверенный реванш и показали, насколько хороши.

Хочу отметить игру Сака. В плане голов и ассистов он сейчас лучший в Европе», - приводит слова Киоуна TNT Sports.

Перед заключительным туром лондонская команда набрала 12 баллов и гарантировала себе первое место в группе В. Последний матч в квартете подопечные Микеля Артеты сыграют против ПСВ.

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Евро-Футбол.Ру,
Ланс Арсенал Лондон Мартин Киоун Букайо Сака ещё теги
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