Скоулз - об Онана: «Выглядит так, будто он пропустит после любого удара»

Легенда «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз прокомментировал неудачную игру голкипера манкунианцев Андре Онана в поединке группового этапа Лиги чемпионов против «Галатасарая» (3:3).

«Досадно за Онана, ведь он неплохо выглядел в последних играх. Андре слишком расслаблен в матчах Лиги чемпионов. Ему очень не хватает концентрации. Такая игра вратаря заставляет нервничать всю команду. Он выглядит так, будто может пропустить после любого удара», - передает слова Скоулза Telegraph.

После пяти туров «Манчестер Юнайтед» занимает последнее место в группе. В последнем матче подопечные Эрика тен Хага примут мюнхенскую «Баварию».