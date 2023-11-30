Шмидт прокомментировал ничью с «Интером»

Рулевой лиссабонской «Бенфики» Роджер Шмидт прокомментировал результат поединка против миланского «Интера» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась результативной ничьей со счетом 3:3.

«Если брать все в целом, то мы провели хороший матч. Особенно нам удался первый тайм. Команда отлично контролировала мяч, выигрывала единоборства и доминировала по всему полю. Мы смогли забить трижды. Так эффективно «Бенфика» еще не играла в нынешнем сезоне», - цитирует специалиста пресс-служба УЕФА.

После пяти туров португальский клуб набрал всего одно очко и занимает последнее место в группе D.