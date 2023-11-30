Тренер «Копенгагена»: «Хотим выйти в плей-офф Лиги чемпионов, всё в наших руках»

Наставник «Копенгагена» Якоб Нееструп прокомментировал шансы своей команды выйти в плей-офф нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА. В рамках пятого тура датский коллектив сыграл вничью с мюнхенской «Баварией» (0:0).

«Пока нам нечему радоваться. Приложим все усилия, чтобы успешно завершить начатое в поединке с «Галатасараем». Мы хотим выйти в плей-офф. Сейчас все в наших руках», - передает слова тренера пресс-служба УЕФА.

Перед заключительным туром датская команда имеет в своем активе пять баллов и занимает второе место в группе А. В шестом матче «Копенгаген» на своем поле примет «Галатасарай».