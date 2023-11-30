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Лига чемпионов

Уорнок: «Онана сильно подвёл «Манчестер Юнайтед»

30 Ноября 2023 • 10:29 Комментировать

Экс-игрок «Ливерпуля» Стивен Уорнок прокомментировал неудачную игру голкипера «Манчестер Юнайтед» Андре Онана во вчерашнем матче группового этапа Лиги чемпионов против «Галатасарая» (3:3).

«Онана не имеет права пропускать такие голы. Ему нужно лучше занимать позицию на линии ворот. В этот раз Андре сильно подвел команду, мне неприятно говорить об этом. В матчах такого уровня нужно играть намного надежнее», - передает слова Уорнока BBC.

Перед заключительным туром групповой стадии Лиги чемпионов «красные дьяволы» занимают последнее место в квартете А. На счету английского топ-клуба четыре балла.

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Манчестер Юнайтед Стивен Уорнок Андре Онана ещё теги
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