Уорнок: «Онана сильно подвёл «Манчестер Юнайтед»

Экс-игрок «Ливерпуля» Стивен Уорнок прокомментировал неудачную игру голкипера «Манчестер Юнайтед» Андре Онана во вчерашнем матче группового этапа Лиги чемпионов против «Галатасарая» (3:3).

«Онана не имеет права пропускать такие голы. Ему нужно лучше занимать позицию на линии ворот. В этот раз Андре сильно подвел команду, мне неприятно говорить об этом. В матчах такого уровня нужно играть намного надежнее», - передает слова Уорнока BBC.

Перед заключительным туром групповой стадии Лиги чемпионов «красные дьяволы» занимают последнее место в квартете А. На счету английского топ-клуба четыре балла.