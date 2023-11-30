Мюллер: «Бавария» недовольна своей игрой»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал ничейный исход матча против «Копенгагена» (0:0) в рамках пятого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Мы недовольны своим выступлением. Особенно огорчен я, потому что не смог забить гол. Мы мало рисковали. Соперник был хорош в обороне, нам нужно было рисковать в такой игре. Но команда не пошла на это», - передает слова форварда пресс-служба немецкого гранда.

«Бавария» впервые допустила потерю очков в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. После пяти туров подопечные Томаса Тухеля набрали 13 баллов и занимают первое место в группе.