Серхио Рамос прокомментировал провал «Севильи» в Лиге чемпионов

Звездный защитник «Севильи» Серхио Рамос высказался о поражении от нидерландского ПСВ (2:3) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Лига чемпионов – это не такой турнир, как все остальные. Наша команда имела преимущество, мы выигрывали, но затем остались вдесятером, и это убило нас.

Вылет из турнира? Я понимаю недовольство фанатов, они хотят от команды результата. Нам нужно смотреть вперед и думать о следующем матче. В последнее время мы очень много проигрываем», - передает слова Серхио газета Marca.

По итогам пяти туров «Севилья» набрала всего два балла и занимает последнюю строчку в квартете В.