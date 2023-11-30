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Главный тренер «Галатасарая» Бурук: «Мы могли победить «Манчестер Юнайтед», но ничья — неплохой для нас результат»

30 Ноября 2023 • 09:46 Комментировать
Галатасарай
3:3
Манчестер Юнайтед

Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук высказался о матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (3:3).

По мнению специалиста, его команда провела хороший матч и имела возможность забить больше, чем три мяча.

«Манчестер Юнайтед» — одна из самых авторитетных и успешных команд АПЛ, и в двух матчах с ней мы забили ей шесть мячей. Мы могли побеждать, но и ничья — неплохой для нас результат», — приводит слова Бурука пресс-служба УЕФА.

На данный момент «Галатасарай» занимает третье место в своей группе, опережая четвёртых манкунианцев на одно очко. В заключительном шестом туре группового этапа Лиги чемпионов турецкий клуб встретится с «Копенгагеном», а «Манчестер Юнайтед» померится силами с «Баварией».

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