Гвардиола отреагировал на новый рекорд Холанна

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об очередном рекордном достижении нападающего Эрлинга Холанна. Норвежский форвард быстрее всех в истории забил 40 голов в рамках Лиги чемпионов.

«Я уже много раз говорил, что впечатлен его игрой. Эрлинг установил очередной рекорд. Мои поздравления. Холанн – потрясающий футболист. Мы все очень рады за него. Но хочу сказать, что любим его не только за голы, но и за многое другое», - передает слова испанского специалиста портал Goal.com.

Напомним, что рекордный мяч Холанн забил в поединке против немецкого «РБ Лейпцига». «Горожане» одержали волевую победу со счетом 3:2.